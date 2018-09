Man (25) die dodelijk ongeval Lopik veroorzaakte moet cel in

Donderdag is een 25-jarige man uit Benschop door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 8 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. 'In 2016 veroorzaakte de man een verkeersongeval waarbij een passagier om het leven kwam. Ook moet de man tijdelijk zijn rijbewijs inleveren', zo heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag bekengemaakt.

Sloot

In de nacht van 20 op 21 februari reed de man met drie anderen in zijn auto op de Lopikerweg West in de bebouwde kom van Cabauw. De auto raakte in een bocht van de weg en belandde in de naastliggende sloot. De bestuurder en twee passagiers konden zelf uit de auto klimmen, de 18-jarige vrouw die op de bijrijdersstoel zat niet. Zij is als gevolg van het ongeluk overleden.

Gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag

Uit onderzoek van de Verkeersongevallenanalyse blijkt dat de auto 61 kilometer per uur gereden heeft, terwijl 30 is toegestaan. Ook reed de man met nagenoeg versleten achterbanden. Op het moment van het ongeluk was het donker en was het wegdek nat. Daarnaast blijkt uit onderzoek van het NFI dat de bestuurder drugs, amfetamine, had gebruikt.

Middelengebruik

De vrouw is overleden als gevolg van het handelen van de bestuurder. Hij heeft diepe sporen nagelaten in het leven van de nabestaanden, zo bleek ook uit het spreekrecht van de moeder van het slachtoffer. De rechtbank vindt dat niet kan worden volstaan met een straf anders dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn middelengebruik.

Rijbewijs inleveren

Als stok achter de deur legt de rechtbank hem ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op en moet hij twee jaar lang zijn rijbewijs inleveren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de jonge leeftijd van de man en met het lange tijdsverloop van de strafzaak. De rechtbank wijkt daarom af van de eis van de officier van justitie.