Onderzoek naar metalen balk op spoor

Na een melding van een oplettende getuige gingen politieagenten zaterdagavond met de nodige spoed naar de overweg Klandermansweg in buurtschap Het Woold.

Daar bleek nabij de overweg een metalen balk op het spoor te liggen die direct werd weggehaald. Even later zou daar een trein passeren. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Het gaat om het baanvak Aalten Winterswijk. De balk moet daar tussen 18.50 en 19.30 uur zijn neergelegd. De politie is bezig met een onderzoek en vraagt getuigen of mensen die in de directe omgeving iets bijzonders hebben opgemerkt om contact op te nemen met basisteam Achterhoek Oost. ProRail gaat aangifte doen.