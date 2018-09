Politie vindt vuurwapen in auto na achtervolging

In een auto die na een achtervolging in Spijkenisse door de politie tot stoppen werd gedwongen, vonden agenten een vuurwapen. De bestuurder en bijrijder zijn aangehouden.

Rond 02.00 uur vannacht zagen surveillerende agenten op de Hartelbrug dat een auto een middengeleider schampte. De bestuurder reed daarna met hoge snelheid weg richting Spijkenisse. Na een achtervolging door meerdere politieauto’s kon het voertuig op de Landmeter klem gereden worden. Hierbij raakte twee politieauto’s beschadigd. Het voertuig bleek niet voor niets tot stoppen gedwongen te zijn want bij nader onderzoek bleek tussen de voorstoelen een vuurwapen te liggen. De 35-jarige bestuurder, zonder vaste woon- of verblijfplaats en de 37-jarige bijrijder uit Spijkenisse, zijn aangehouden. Het vuurwapen is in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in.