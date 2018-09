Veroordeelde kopschopper mag land uitgezet worden

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mag de 22-jarige man die in 2013 werd veroordeeld voor het medeplegen van doodslag op voetbalgrensrechter Nieuwenhuizen het land uitzetten en hem een inreisverbod van tien jaar opleggen. De staatssecretaris heeft zijn besluit deugdelijk gemotiveerd, oordeelt de bestuursrechter in de zaak die de man had aangespannen.

Land verlaten

September vorig jaar trok de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de verblijfsvergunning van de 22-jarige man in en weigerde een verlenging. Daarnaast zegde de staatssecretaris de man aan dat hij het land moest verlaten en legde hem een inreisverbod voor Nederland en de Europese Unie op van 10 jaar. De man was het daarmee oneens.

In proeftijd

Voor het opleggen van een inreisverbod van meer dan 5 jaar moet de staatssecretaris aantonen dat sprake is van een ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Dat is hier het geval, oordeelt de bestuursrechter. De 22-jarige man heeft na zijn veroordeling tot medeplegen van doodslag op de grensrechter namelijk opnieuw misdrijven gepleegd. Zijn proceshouding in die strafzaken en zijn ontwikkeling zijn daarnaast zorgelijk en weinig belovend voor de toekomst, oordeelt de rechtbank.

Nieuwe misdrijven

De man was gewaarschuwd, stelt de rechtbank; hem hing immers nog een voorwaardelijke jeugddetentie van acht maanden boven het hoofd. Bovendien had de staatssecretaris de man al duidelijk gemaakt dat hij het voornemen had zijn verblijfsvergunning in te trekken. Desondanks ging de man, die zelf verklaarde geen slechte dingen meer te willen doen, toch weer de fout in: hij werd vorig jaar veroordeeld voor diefstal en handel in drugs.

Recidiverisico

De advocaat van de man had aangevoerd, dat de man momenteel onder behandeling is, een goede begeleider heeft en weer bij zijn moeder woont en dus geen bedreiging meer zou vormen. Daarin gaat de rechtbank niet mee: gezien de ernst van de gepleegde misdrijven en het recidiverisico heeft de staatssecretaris het belang van de openbare orde terecht zwaarder laten wegen.