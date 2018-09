Ongeval met bestelbus op A50 bij Sint-Oedenrode

Ter hoogte van de afrit bij Sint-Oedenrode in de rijrichting van Son en Breugel naar Veghel was door nog onbekende oorzaak een bestelbus van de weg geraakt. De hulpdiensten waaronder de brandweer, politie en ambulancedienst rukte massaal uit. Of er gewonden zijn gevallen is ons op dit moment nog niet bekend. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus geborgen.