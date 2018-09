Vrouw hindert politie en trauma-arts onderweg naar onwel kind

Een vrouw heeft in De Bilt heeft gisteren het werk voor politie en een trauma-arts voor onnodig oponthoud bezorgd.

De politie kreeg het verzoek om een trauma-arts op te halen op de plek waar een traumahelikopter was geland in verband met een melding van een kind in nood.

Met optische signalen pikte de politie de arts op en spoedde zich naar de plek om het kind de juiste noodhulp te verlenen. Maar een dame vond dat de politie te hard door de wijk reed, en ging pontificaal voor de politieauto staan zodat de politie met de arts niet konden vertrekken.

De dame vond het nodig om de agenten te vertellen dat zij wel erg hard reden en dit niet vond kunnen. Ze belemmerde hierbij de artsen doordat ze voor het portier bleef staan. De agenten stonden met een mond vol tanden aangezien de tijd doortikte.

Uiteindelijk lukt het de agenten toch om door te rijden. In alle haast nemen ze volgens RTV Utrecht niet de tijd om het adres van de vrouw op te schrijven. De politie hoopt dat zij de oproep op Facebook leest en "zich diep gaat schamen".

Hoe het met het kind gaat, is onduidelijk. Gezien de privacywetgeving heeft ook de politie geen toegang tot medische gegevens.