Toezichthouder Staatsbosbeheer mishandeld door jager zonder jachtakte

Een toezichthouder van Staatsbosbeheer is zaterdagavond op een veld aan de Elshoutweg door een jager bedreigd en mishandeld met een krukje. De buitengewoon opsporingsambtenaar had de jager aangesproken omdat zijn jachtakte vanwege een incident is ingetrokken. De verdachte, een 60-jarige man uit Etten-Leur, werd kort na het incident op de Veenstraat aangehouden. De auto waarin hij reed is in beslag genomen.