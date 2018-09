Nederlandse chemische industrie moet de veiligste ter wereld worden

Omzet van 50 miljard euro

Met 44.000 banen en een omzet van 50 miljard is de (petro-) chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel en vaak met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is er voortdurend aandacht voor veiligheid. Zeker in Nederland, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren, kunnen incidenten al snel grote gevolgen voor mens en milieu hebben.

Betere samenwerking binnen sector

Om de veiligheid binnen de sector te verbeteren, is gewerkt aan betere samenwerking tussen industrie, wetenschap en overheid. In 2016 kwamen deze partijen al met een gezamenlijke visie op hoe de veiligheid binnen de sector naar het hoogste niveau kan worden gebracht.

‘Safety Delta Nederland’

Nu willen ze met de zogeheten ‘Safety Delta Nederland’ de volgende stap zetten, door er samen voor te zorgen dat de laatste inzichten op het gebied van veiligheid onderdeel worden van alle betrokken opleidingen. Ook komen er proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met innovaties die de veiligheid moeten vergroten.