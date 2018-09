Vrachtwagenchauffeur schuldig aan dood fietsertje (14)

Een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Assendelft is schuldig aan een dodelijk ongeval in Amsterdam Oost, op 6 oktober 2016. Hierbij kwam een 14-jarig meisje om het leven. Het rijbewijs van de chauffeur wordt voor een jaar ingetrokken. Ook krijgt hij een taakstraf van 240 uur. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het ongeval vond plaats op de hoek van de Beukenweg en de Eerste Oosterparkstraat. Zowel de vrachtwagen als de fietsster stonden te wachten bij het verkeerslicht. Bij het rechts afslaan zag de vrachtwagenchauffeur het meisje, dat rechtdoor de kruising overstak, over het hoofd. Ze overleed ter plaatse.

Chauffeur had meisje moeten zien

De rechtbank oordeelt dat de man aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Hij heeft bij het ingaan van de bocht onvoldoende gekeken of alle fietsers hem waren gepasseerd. De man had het meisje op meerdere momenten kunnen en moeten zien fietsen: in zijn spiegels, in de spiegel aan het verkeerslicht en op de beelden van de camera aan de voorkant van zijn vrachtwagen. Ook heeft hij niet afgeremd voordat hij de bocht maakte, waardoor hij minder gelegenheid had om goed te kijken. De rechter weegt ook mee dat de man beroepschauffeur is, van wie extra oplettendheid mag worden verwacht, helemaal omdat hij in een verhoogde, zware vrachtwagen reed op een voor hem bekende, onoverzichtelijke en drukke kruising.

​Een jaar niet rijden

Hoewel de man zich moreel verantwoordelijk zegt te voelen, houdt hij onverminderd vast aan zijn eigen lezing dat hij geen schuld heeft aan het ongeval. Ook heeft hij tijdens de rechtszaak aangegeven het nog altijd niet nodig te vinden om zijn spiegels goed af te stellen, terwijl uit onderzoek is gebleken dat deze niet volgens de regels staan afgesteld. Hoewel deze verkeerde afstelling geen rol heeft gespeeld in het veroorzaken van het ongeval, vindt de rechtbank deze opstelling van de beroepschauffeur onbegrijpelijk en onverantwoordelijk. Mede om die reden wordt het rijbewijs van de man voor een jaar ingetrokken. De rechtbank vindt in dit geval het beschermen van de verkeersveiligheid belangrijker dan het voorkomen van de mogelijkheid dat de man door de opgelegde straf zijn baan verliest.