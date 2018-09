Gevangenisstraffen tot 3 jaar tegen verdachten gekloonde modems

Het onderzoek naar de gekloonde modems startte in mei vorig jaar. Dat gebeurde nadat er informatie uit Canada was gekomen, waar daadwerkelijk gekloonde modems waren ingezet in een ondergronds netwerk. Via het Nationaal Cyber Security Centrum werd de informatie uit Canada doorgegeven aan de provider. De mannen worden verdacht van computervredebreuk/hacking, het voorhanden hebben van zogenoemde malware, deelname aan een criminele organisatie, oplichting van een telecommunicatiedienst en witwassen.

Gekloonde modems

In deze zaak ging het om het grootschalig overnemen van gegevens van modems van onschuldige klanten van een internetprovider. De identiteit van hun modems werd gekopieerd. Die gekopieerde identiteit werd door de verdachten overgezet op modems die ze leverden aan mensen die aan de verdachten betaalden. Die afnemers konden dan, voor een eenmalig bedrag van zo’n € 150 per modem, gratis internetten en televisie kijken zolang de betalende klant zijn abonnement hield. De omzet van de verdachten nam snel toe: in november 2016 was er nog sprake van enkele tientallen modems, een jaar later, in november 2017, toen verdachten werden aangehouden, was dat aantal gestegen naar 650.

De hoofdverdachte, een 36-jarige Rotterdammer, paste de modems aan, met behulp van de gemodificeerde software. De twee andere verdachten, 31 en 42 jaar, waren werkzaam voor de provider en leverden en installeerden modems voor de klanten van de hoofdverdachten. Daarnaast verduisterden zij de modems van de provider. De totale schade aan verduisterde modems en gederfde internetabonnementen ligt rond de € 70.000,- Hierbij gingen zij geraffineerd te werk: zij liepen rond in Ziggo bedrijfskleding en maakten gebruik van een bedrijfsbus. Ook leverden ze de spullen in de officiële bedrijfsverpakking.

Internetveiligheid

De officier van justitie neemt de zaak om verschillende redenen hoog op. Niet alleen om dat er sprake is van diefstal van modems en internetgebruik, maar ook omdat er een risico is op achterdeurtjes in de programmatuur. Hierdoor komt de internetveiligheid in gevaar. Immers, gekloonde modems kunnen ook worden gebruikt om kwaadaardige aanvallen op andere bedrijven uit te voeren of persoonlijke informatie van derden te achterhalen. “De internetstructuur van Nederland is een vitale sector, omdat het heel erg belangrijk is voor ons land en onze kenniseconomie. We willen allemáál niet dat daar troep in hangt. Daardoor zou het vertrouwen in de veiligheid van het internet kunnen worden aangetast,” aldus de officier van justitie.

Tegen de hoofdverdachte eiste de officier drie jaar gevangenisstraf, tegen de twee andere verdachten eiste zij straffen van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.