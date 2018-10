Stint mag de weg niet meer op

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft naar aanleiding van de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint die zij vandaag heeft ontvangen, besloten de toelating van de Stint te schorsen. Dit betekent dat de Stint vanaf dinsdag 2 oktober niet meer op de openbare weg wordt toegelaten, zo heeft zij de Tweede Kamer maandag in een brief laten weten.

Twijfels over technische constructie

'Naar aanleiding van het dramatische ongeval in Oss hebben politie, NFI en ILT de afgelopen dagen een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele andere Stints. De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint', aldus de minister.

Technische wijzingen doorgevoerd zonder toets

Daarnaast is duidelijk geworden dat er zonder toets technische wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de Stint zoals die destijds is toegelaten. Op dit moment zijn er nog veel vragen onbeantwoord, maar minister Van Nieuwenhuizen vind op basis van deze eerste bevindingen schorsing vanuit de verkeersveiligheid nodig.

Praktische kant verbod

Minister Nieuwenhuizen heeft, in overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, er voor gekozen deze brief nu te sturen en niet vlak voor het uitgaan van de scholen. 'Ik realiseer me namelijk dat dit voor veel praktische problemen en vragen zorgt bij kinderdagverblijven, scholen en ouders. De mogelijke verwarring en de beperkte mogelijkheden om op zeer korte termijn een veilig alternatief te bieden zou in onze ogen een nog groter risico hebben betekend. Op deze manier hebben organisaties iets meer tijd om veilig vervangend vervoer te organiseren', aldus de minister.