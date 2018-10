Meisje (15) reed in auto bij fataal ongeval in Echt

De politie heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar het dodelijk ongeval dat op 10 maart op de Breulderweg in Echt plaatsvond. Daarbij kwam een 15-jarig meisje uit Maasbracht om het leven. Een 14-jarige meisje uit Echt raakte ernstig gewond. Het blijkt dat de auto niet door een 29-jarige man werd bestuurd, maar door het 15-jarig meisje uit Echt dat ook in de auto zat.

In eerste instantie is gemeld dat ten tijde van het ongeval de 29-jarige man uit Echt de auto bestuurde. Tijdens het onderzoek van de politie werden verschillende filmpjes ontdekt van de bewuste avond. Op de filmpjes was onder andere te zien dat het 15-jarig meisje uit Echt achter het stuur zat van de personenauto, alleen niet ten tijde van het ongeval.

In de afgelopen weken is er een nieuw filmpje ontdekt waarop te zien is dat het meisje achter het stuur zat terwijl enkele seconden later het ongeval gebeurde. Inmiddels is gebleken dat niet de 29-jarige man uit Echt de auto heeft bestuurd, maar het 15-jarige meisje uit Echt. De auto raakte rond 00.30 uur van de weg op 10 maart en botste tegen een boom. Het 15-jarig meisje dat op de achterbank zat overleed ter plekke aan haar verwondingen. Naast haar zat een 14-jarig meisje uit Echt die met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie vervolgt het 15-jarige meisje dat de auto bestuurde, voor het veroorzaken van een aan haar schuld te wijten verkeersongeval met de dood en letsel tot gevolg. De 29-jarige man uit Echt heeft het ongeluk niet veroorzaakt, maar wordt wel vervolgd voor het medeplegen van het verkeersongeval. Door het 15-jarig meisje te laten rijden, heeft de gevaarlijke situatie kunnen ontstaan. Het 15-jarig meisje bestuurde de auto op dat moment zonder rijbewijs.