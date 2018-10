Alexander Pechtold stapt op als partijleider D66

Alexander Pechtold heeft op het D66-congres bekend gemaakt dat hij aftreedt als partijleider. ‘vandaag, vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald, het is tijd voor nieuw leiderschap’, aldus Pechtold