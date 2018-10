Leeuwenwelp gevonden in Tienhoven

De politie van de Stichtse Vecht kreeg zondag wel een hele bijzondere melding. Een voorbijganger had een leeuwenwelp gevonden.

Een hardloper zag de welp in een kooi op de Burgemeester Huydecoperweg. Direct belde de hardloper de politie en dierenarts Peter Klaver. Het zou gaan om een welp van ongeveer vier maanden oud. De dierenarts zegt tegenover RTV Utrecht dat de kans groot is dat het beest illegaal gedumpt is.

De welp is opgevangen door Stichting Leeuwop Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. De politie en de NVWA stellen een onderzoek in naar de herkomst van het leeuwenjong.