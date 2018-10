Veroordelingen voor omvangrijke drugssmokkel

In de strafzaak Ridleypark heeft de rechtbank Rotterdam dinsdag aan 6 verdachten gevangenisstraffen opgelegd die variëren van 12 maanden tot 14 jaar. De strafzaak ging (met name) over de invoer van 1300 kilo cocaïne in een container met bananen uit Colombia en de invoer van ruim 1100 kilo heroïne en morfine in een container met bakovens uit Iran via de Antwerpse haven in januari en februari 2017.

Heroïne en morfine

In de strafzaak stonden in totaal 7 verdachten terecht. Vier van hen zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de invoer van de partij heroïne en morfine uit Iran. Twee verdachten zijn betrokken geweest bij het uit de container halen van die heroïne in Heijen; de partij heroïne en morfine was echter eerder al door de Belgische douane verwijderd en vervangen door een kleine hoeveelheid heroïne. De twee hoofdverdachten hebben het heroïnetransport opgezet en zijn daarvoor veroordeeld.

Colombia

Daarnaast zijn de hoofdverdachten ook veroordeeld voor de invoer van de partij cocaïne uit Colombia. Deze partij cocaïne is overigens niet gevonden door de Nederlandse of Belgische politie of douane.

Gijzeling

Tot slot is een van de hoofdverdachten veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van gijzeling en voor bedreiging van de familie van de andere hoofdverdachte. Zijn halfbroer, ook een van de verdachten, is eveneens veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij deze laatste twee misdrijven. Een Engelse verdachte is veroordeeld voor voorbereiding van gijzeling, afpersing en poging tot afpersing.

Eén van de zeven verdachten is vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs in zijn zaak .

Geen criminele burgerinfiltrant

De verdediging heeft de niet-ontvankelijkheid bepleit van het openbaar ministerie, met als reden dat er ernstige fouten zouden zijn gemaakt bij de vertrouwelijke (politie)informatievoorziening in België. Daarbij zou volgens de verdediging één van de hoofdverdachten zijn ingezet als criminele burgerinfiltrant, en zou aan hem in België de toezegging zijn gedaan dat hij niet zou worden vervolgd omdat hij informatie heeft verschaft aan de Belgische politie over de beide transporten. De rechtbank heeft die verweren verworpen. De verdediging had verder vrijspraak bepleit. De rechtbank ziet in het dossier Ridleypark echter ten aanzien van zes van de zeven verdachten voldoende wettig en overtuigend bewijs om tot een veroordeling te komen.

14 jaar

Aan de hoofdverdachte is, conform de eis van het openbaar ministerie, een gevangenisstraf opgelegd van 14 jaar. Aan de andere hoofverdachte is een gevangenisstraf van 9 jaar opgelegd. De twee hoofdverdachten bevinden zich vanaf hun aanhouding in februari 2017 in voorarrest. Van de andere verdachten was eerder de voorlopige hechtenis geschorst. Deze schorsing is voor twee verdachten opgeheven, gezien de duur van de nu opgelegde gevangenisstraffen. De Engelse verdachte is voortvluchtig.