Snelweg A58 bij Oirschot korte tijd dicht door brandende bestelbus

De snelweg richting Tilburg werd korte tijd volledig afgesloten, ook de linkerrijstrook richting Eindhoven werd ter hoogte van het incident afgesloten. Dat gebeurde rond 21.00 uur. Ongeveer een kwartier later ging richting Tilburg één rijstrook weer open. Ook richting Eindhoven was tijdelijk één rijbaan afgesloten. Hoe de bestelbus in brand kon vliegen is niet bekend.