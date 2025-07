Vrouw overlijdt aan verwondingen geweldsincident; man aangehouden

Een 38-jarige vrouw uit Vlijmen bezweek aan het begin van de nacht aan haar verwondingen, nadat ze enkele uren daarvoor slachtoffer was geworden van een geweldsdelict in haar woning aan de Parklaan. Een 35-jarige man die daar aanwezig was werd aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht dat hij de vrouw het fatale letsel heeft toegebracht. Hij zit vast.

Donderdagavond 17 juli rond half elf alarmeerden buurtbewoners de politie over een mogelijk geweldsincident in de betreffende woning. Agenten troffen in het huis de zwaargewonde vrouw en de man aan. Voor de vrouw werd direct medische bijstand gealarmeerd. Meerdere ambulances en een traumahelikoter kwamen ter plaatse en verleenden hulp. De vrouw werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar al snel bleek dat hulp niet meer mocht baten. Ze overleed aan haar verwondingen.

Vriend

De aangehouden verdachte werd overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek. Het gaat om de vriend van het slachtoffer. In het huis was een jong kind van het slachtoffer aanwezig, die werd opgevangen en elders werd ondergebracht.

Onderzoek

de politie startte direct een onderzoek naar wat er precies gebeurd is in dit huis in Vlijmen. Ze doen onderzoek in de buurt en forensisch rechercheurs zijn begonnen met het sporenonderzoek. Dat onderzoek zal ook in de loop van vrijdag nog verder doorgaan. De woning is afgezet en wordt bewaakt totdat dit onderzoek is afgerond.