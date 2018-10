Twee arrestaties voor internationale drugshandel

Tijdens een gezamenlijke actie van de Landelijke Eenheid Dienst Infra te Breda en de Dienst Regionale Recherche van de eenheid Zeeland West Brabant zijn vanmorgen in Amsterdam twee mannen aangehouden op de verdenking van drugshandel. Ook vonden een drietal doorzoekingen van woningen plaats waaronder één in België.

De actie vond mede plaats op basis van een rechtshulpverzoek vanuit Denemarken van ‘The Special Investigation West from Danish Police in Aarhus’, die de aanhouding en uitlevering had verzocht van één van de twee verdachten. Zij worden verdacht van de internationale handel in verdovende middelen, waaronder een groot aantal transporten van drugs, ( zoals onder andere cocaïne, hasj, amfetamine etc) naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Tevens zijn de aanhoudingen en doorzoekingen een voortvloeisel van het onderzoek naar het transport van 58 kilogram cocaïne naar Engeland in januari van dit jaar waarbij leden van het No Surrender, chapter Almere betrokken waren. Deze leden werden tijdens een grootschalige actie op 15 mei van dit jaar aangehouden vanwege hun betrokkenheid bij dit transport. Zij bevinden zich nog steeds in voorlopige hechtenis.