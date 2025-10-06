Omstanders redden leven van moeder en kind in te water geraakte brommobiel

Omstanders hebben maandagmiddag op de Herengracht in Amsterdam het leven gered van een moeder en kind die in een brommobiel te water waren geraakt. Dit meldt de Amsterdamse stadszender AT5 maandag.

Omstanders water ingesprongen

Het ongeval gebeurde maandag net na het middaguur. Hulpdiensten kregen rond 12.10 uur de melding van een te water geraakt voertuig. Omstanders die het zagen gebeuren sprongen de gracht in om het tweetal uit hun benarde situatie te halen. Moeder en kind konden veilig op de kant worden gebracht. Het kind ging voor controle in de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Brommobiel uit water getakeld

De brandweer heeft de brommobiel uit het water getakeld. Hoe het kon gebeuren dat de brommobiel te water raakte is onduidelijk.

Zie hier het interview dat AT5 had met Tijn de man die het water in sprong.