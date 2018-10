Handgranaat aangetroffen bij hotel in Amsterdam

Een medewerker van het hotel hoort even voor 02:30 uur gerommel bij de voordeur. Eenmaal buiten ziet hij een voorwerp liggen, wat later een niet ontplofte handgranaat blijkt te zijn. Ter plaatste heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het voorwerp ontmanteld en verwijderd. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.

Het vermoeden bestaat dat de handgranaat is gegooid door één persoon. Deze persoon vertrok vervolgens op een donkerkleurige snorfiets of scooter over de Van Eeghenstraat richting de Jacob Obrechtstraat.

Signalement

Van deze verdachte is het volgende signalement bekend:

Het gaat om een man met licht getinte huidskleur, slank postuur, donker jack met een witte rand in het midden, donkere broek, pet, donkerkleurige snorfiets of scooter.

Politie zoekt getuigen

De recherche wil graag in contact komen met mensen die die nacht iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de Korte van Eeghenstraat. Heeft u informatie? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.

Ook explosief in Amsterdam-Zuidoost

In diezelfde nacht is aan de Lemelerbergweg in Amsterdam-Zuidoost ook een explosief aangetroffen. De recherche gaat op dit moment niet uit van een verband.