Gijzelnemer gemeentehuis Leeuwarden veroordeeld

De man is het gemeentehuis binnengegaan, heeft een mes getrokken en heeft een medewerker achter de balie in een wurggreep genomen terwijl hij het mes in zijn hand hield. Daardoor is de medewerker gewond geraakt. De man wilde met deze actie een gesprek met de burgemeester afdwingen.

Intimidatie en geweld tegen personen in een publieke functie

Het handelen van de man heeft tot gevoelens van angst en onrust bij de medewerkers van de gemeente Leeuwarden geleid. Juist personen die in een publieke functie werkzaam zijn en daarmee het algemeen belang dienen, moeten die werkzaamheden in vrijheid uit kunnen uitoefenen en verschoond blijven van intimidatie en geweld. Op dat recht heeft de man volgens de rechtbank op ernstige wijze inbreuk gemaakt.

Stoornissen en verminderde controle over gedrag

Uit de rapportages leidt de rechtbank af dat bij de man sprake is van een aanpassingsstoornis en mogelijk van een waanstoornis. Deze stoornissen hebben geleid tot een verminderde controle van verdachte over zijn gedrag. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

Strafoplegging

De rechtbank legt een gevangenisstraf van 36 maanden op, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Hij moet aan verschillende voorwaarden voldoen, waaronder een klinische behandeling.