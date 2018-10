Onderzoek naar bijtende stof voor woning

Omdat er damp van de vloeistof afkwam, werd de brandweer met spoed gealarmeerd. In eerste instantie werd gedacht dat er een brand zou zijn. Hiervan bleek geen sprake. En stuk van de straat werd afgezet. De adviseur gevaarlijke stoffen werd opgeroepen voor overleg. Volgens de brandweer ging het mogelijk om zoutzuur. Dit is opgeruimd door de brandweer. Mogelijk zagen mensen iemand wegfietsen die iets met het zoutzuur te maken had. De politie heeft dit in onderzoek.