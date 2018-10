Militiairen noodgedwongen naar hotel om armoedige staat legerbarakken

Honderden militairen zijn noodgewongen ondergebracht in een hotel omdat zij niet meer verantwoord kunnen overnachten op kamp Walaardt Sacré in Huis ter Heide. Van de 10 barakken zijn er nog 2 geschikt om te slapen, meldt het AD vanmorgen. De hygiëne laat te wensen over, of de brandveiligheid is niet op orde.