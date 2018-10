RTL Nieuws: bestuurlijk falen en politieke cover-up reden om Stint van de weg te halen

RTL Nieuws meldt dat zij zich, na het ongeval in Oss op 20 september, hebben verdiept in de toelating van de Stint op de Nederlandse wegen. En in de manier waarop de minister daarna de Stint verbood. Hiervan heeft RTL Nieuws een reconstructie gemaakt.

Wat blijkt is dat de overheid al in 2011 werd gewaarschuwd voor grote problemen die konden ontstaan met de invoering van de bijzondere bromfiets, zoals de elektronische bakfiets Stint. Maar er kwam geen toezicht op veiligheid, geen controle, geen handhaving, geen toezicht op ontwikkeling van dit soort voertuigen. Dat zou de reden zijn waarom op de dag van het dramatische ongeluk met de Stint op het ministerie en bij de inspectie grote paniek uitbrak. RTL Nieuws maakte een reconstructie van bestuurlijk falen en politieke cover-up, zo schrijft de omroep op de website.

Eigen falen toedekken

RTL Nieuws maakte een reconstrucite op basis van geheime stukken, openbare documenten en gesprekken met direct betrokkenen en klokkenluiders. UIt onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de Tweede Kamer al jarenlang geen informatie heeft gekregen en over talloze documenten niet is geïnformeerd. Juristen maakten op de dag van het ongeval al een concept-besluit om de Stint van de weg te halen Klokkenluider tegen RTL Nieuws: 'Het was stuitend. Eigen falen toedekken, alleen maar naar anderen wijzen, proberen het de fabrikant in de schoenen te schuiven, tijd kopen met een onderzoek. En geen enkel gevoel voor de grote problemen die dit weer veroorzaakt bij scholen en de kinderopvang.' De dag na het ongeval in Oss meldt minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer dat er geen informatie is dat Stints onveilig zijn.

Geen toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is direct betrokken bij het onderzoek naar het ongeval en blijkt, volgens het RTL Nieuws- onderzoek, er op 20 september ineens achter te zijn gekomen dat zij zelf ook verantwoordelijk waren voor het toezicht op de Stint. Een van conclusies van de reconstructie van RTL Nieuws is dan ook dat de ILT nooit toezicht heeft gehouden op de Stint. Omdat snel bleek dat de inspectie onvoldoende technische kennis had, moest er een extern veiligheidsonderzoek komen. Daarmee leek het lot van de Stint bezegeld.

Omdat er nooit toezicht is gehouden gelast de top van de inspectie op 20 september om 15.00 uur dat een onderzoek wordt ingesteld naar het 'product stint', naar 'informatie van en rondom het verkeersproduct' en 'naar alles wat daaromheen relevant lijkt': Echter, Van Nieuwenhuizen meldt op 21 september het parlement niet dat dit productonderzoek door de ILT is ingesteld.

Andere conclusies die RTL Nieuws trok na de reconstructie zijn:

Het ministerie en de inspectie hebben een foutieve, onvolledige politieverklaring over incidenten in Amsterdam gebruikt om de Stint van de weg te halen

Het ministerie heeft de Tweede Kamer eenzijdig, onvolledig en mogelijk onjuist ingelicht in de nasleep van Oss.