Dief van smartphone snel opgespoord door volg app

Een op de telefoon geïnstalleerde volg app heeft maandagochtend zijn dienst bewezen toen de telefoon van een vrouw in Tilburg werd gestolen. Agenten konden de verdachte, die in het bezit was van de gestolen telefoon, vrij snel na de beroving in een supermarkt in Tilburg aanhouden. Dit meldt de politie maandag.