Celstraf en rijverbod na dodelijk ongeval in Almelo

Een 21-jarige autobestuurder is veroordeeld tot 6 maanden celstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een rijverbod van 2 jaar. De man reed op 23 januari 2017 met een veel te hoge snelheid een overstekende fietser aan in Almelo. De 16-jarige jongen overleed aan zijn verwondingen.

Zeer onvoorzichtig

De man reed zeer onvoorzichtig op een plek in Almelo waar dat echt niet kon. De man reed veel te hard in een drukke straat met veel verkeer, bij een winkelcentrum, op een kruispunt af. Hij reed naar schatting tussen de 84 en 93 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan. Bij het kruispunt zag hij de overstekende fietser over het hoofd.

Doordat hij veel harder ging dan is toegestaan kon hij niet meer anticiperen op verkeersgedrag van andere verkeersdeelnemers, onder wie het slachtoffer. Hoewel duidelijk is dat de man op zijn telefoon het programma facetime aan had staan via bluetooth, is niet bewezen is dat de man tijdens het ongeval ook echt aan het facetimen was of op een andere manier de telefoon bediende.

Kwalijk

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij veel te hard reed, ondanks dat hij de situatie daar kende. Door zijn snelheid niet aan te passen, ging hij voorbij aan de gevaren daarvan voor zijn kwetsbare medeweggebruikers zoals de meerdere fietsers die daar op dat moment fietsten, waaronder het slachtoffer. Ook hield hij geen rekening met zijn beperkte rijervaring waardoor hij, mogelijk meer dan een ander, voorzichtiger moest zijn. Verder had de omstandigheid dat hij die dag niet fit was voor hem ook reden moeten zijn om extra voorzichtig te rijden.

Gebukt onder gevolgen

Tijdens de zitting vertelde de man dat hij veel spijt heeft van zijn daden en dat hij tot op de dag van vandaag gebukt gaat onder de gevolgen. Hij slaapt niet of nauwelijks en als hij slaapt droomt hij over het ongeval. Hij vindt het moeilijk om over het ongeval en de gevolgen te praten. Hij realiseert zich maar al te goed dat wat hij ervaart in het niet valt bij wat de nabestaanden moeten voelen en ervaren.

Onherstelbaar leed

De man heeft onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. De vader en moeder van de 16-jarige jongen hebben dit op indrukwekkende wijze onder woorden gebracht in hun slachtofferverklaringen. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf recht zal doen aan het gemis dat zij en andere nabestaanden hun leven lang nog zullen ervaren.