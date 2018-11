'Aalbersberg nieuwe coördinator terrorisme en veiligheid'

Schoof heeft een nieuw functie als baas van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD. Er moet nog instemming van het kabinet komen met de voordracht van Aalbersberg door de minister van Justitie en Veiligheid. Volgens de bronnen is dit nog niet afgerond.

Sinds 2011 is Aalbersberg chef van de Amsterdamse politie. Hiervoor had hij dezelfde functie in de regio IJsselland. Ook heeft hij gewerkt voor de Centrale Recherche Informatiedienst.