Mogelijk verband 7 aangestoken branden afgelopen nacht in Spijkenisse

Spijkenisse heeft een nacht vol branden achter de rug. 'Op maar liefst zeven plekken gingen in totaal zeven auto’s, een scooter en een caravan in vlammen op. In Hoogvliet brandde een busje volledig uit', zo meldt de politie die uitgaat van brandstichting woensdag.

Forensische Opsporing (FO)

'We doen op dit moment op alle locaties onderzoek. Wijkagenten gaan langs de deuren in de verschillende buurten, de Forensische Opsporing (FO) doet onderzoek. We weten nog niet of alles met elkaar verband houdt. De volgorde waarin de branden zijn geweest, roept ook vragen op. Want het begon in Spijkenisse, nummer twee was in Hoogvliet en de rest weer in Spijkenisse', aldus een rechercheur van het team.

Scooter

De eerste brandmelding die binnen kwam was om 01.00 uur en betrof een scooter aan de Ir. Herman de Grootweg. Hierna volgde om 02.30 uur een busje aan het Titus Brandsmapad in Hoogvliet. Daar werden ook twee ruiten ingegooid van andere auto’s. Hierna zette het brandspoor zich weer voort in Spijkenisse. Aan de Veerweg vatten rond 02.50 uur twee auto’s vlam, aan de Molenlaan even na 03.00 uur één. Bij dit incident zag een agent de brand ontstaan en een man wegrennen. De agent zette de achtervolging in, maar de man wist te ontkomen.

Caravan

Even na 04.00 uur werd een auto aan de Randweg getroffen. Vervolgens was het een half uur later, rond 04.30 uur, raak aan de Iepenlaan: daar brandde een auto uit en raakten er twee beschadigd. De laatste brand was in een caravan aan de Clara Visserstraat. Hierbij kon de 33-jarige bewoner zichzelf ternauwernood uit de voeten maken. Hij moest naar het ziekenhuis, omdat hij rook had ingeademd.

Mogelijk verband onderzocht

'We onderzoeken of de brand in de caravan is aangestoken en of er een verband is met de autobranden. De caravan ligt op een parkje, dat niet heel toegankelijk is. We zetten een brandhond in, die gespecialiseerd is in het herkennen van vluchtige stoffen. Samen met de FO proberen we zo te achterhalen wat de oorzaak van die brand is geweest’, aldus de rechercheur.

Getuigen

De branden zorgen bij bewoners logischerwijs voor nogal wat onrust. De politie is dan ook dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden, om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wie er verantwoordelijk is. Mensen die iets hebben gezien of gehoord en nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht zich te melden via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.