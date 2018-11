Verkeersboetes Alkmaarse binnenstad ongeldig verklaard door rechter

De rechtbank in Alkmaar heeft vrijdag uitspraak gedaan over de vele bekeuringen die zijn opgelegd in de Alkmaarse binnenstad en geoordeeld dat de boetes niet geldig zijn. Dit meldt de rechtbank Alkmaar vrijdag.

Beweegbare palen

In de Alkmaarse binnenstad geldt al sinds 2002 een inrijdverbod voor auto’s. Alleen gedurende bepaalde tijden in de ochtend en in de avond mag je de binnenstad inrijden (laad- en lostijden). Er geldt daarbij een ontheffingsysteem voor bedrijven en bewoners. Het inrijdverbod werd gehandhaafd door middel van beweegbare palen.

Palen vervangen

De gemeente Alkmaar heeft begin 2017 het systeem van de beweegbare palen vervangen door een geautomatiseerde handhaving met een vaste camera. Alle kentekens van de voertuigen die de binnenstad inrijden worden daarbij met een camera gecontroleerd. Als er voor het kenteken van het voertuig geen ontheffing is en er geen sprake is van laad- of lostijden, valt er automatisch een bekeuring op de mat.

De beroepen

Veel mensen uit Alkmaar en omgeving hebben een bekeuring ontvangen en hebben beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-Holland. De mensen vinden dat de verkeerssituatie in de binnenstad onduidelijk is. Ook vinden zij dat er door de gemeente Alkmaar onvoldoende is gedaan om de nieuwe situatie uit te leggen.

De uitspraak

De rechtbank heeft deze week uitspraak gedaan en geoordeeld dat de boetes niet geldig zijn. De rechtbank heeft vastgesteld dat in veel dossiers geen foto zat van de overtreding terwijl die foto’s er wel zijn. De rechtbank vindt dat onzorgvuldig omdat zo niet kan worden vastgesteld of de overtreding wel of niet is begaan.

Onduidelijk

In andere dossiers zat wel een foto van de overtreding maar op die foto’s staat het overtreden verkeersbord niet. Zo is niet duidelijk of het voertuig het verkeersbord (‘verboden in te rijden’) is gepasseerd. Uit geldende beleidsregels blijkt dat in deze situatie het verkeersbord samen met de auto op de foto moeten staan. De rechtbank oordeelt al met al dat de verkeersovertredingen niet zijn komen vast te staan.

Mogelijk hoger beroep

Het is mogelijk dat de officier van justitie in hoger beroep gaat. De officier van justitie heeft daarvoor zes weken de tijd.