Voor derde keer brand bij zelfde veehouder, alle koeien in loods omgekomen

In de nacht van zaterdag op zondag is voor de derde keer in twee weken tijd brand uitgebroken bij een veehouder in het Utrechtse Werkhoven. Dit meldt de Veiligheidsregio Utrecht zondag.

Volledig in brand

De brand brak vannacht rond 04.00 uur uit in de loods aan de Hollendewagenweg met daarin koeien. De loods stond volledig in de brand en was niet meer te redden, de brandweer probeerde overslag naar de woning te voorkomen', aldus de Veiligheidsregio.

Koeien allemaal omgekomen

De koeien konden helaas niet meer op tijd uit de loods worden gehaald. De brandweer waarschuwde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Rookgeur

De brandweer heeft vervolgens de loods gecontroleerd laten uitbranden en verwacht daar nog de gehele zondag druk mee te zijn. In de omgeving van Werkhoven is de geur van rook waar te nemen. Naast de rook van de brand zijn er geen verhoogde concentraties gemeten.

Derde brand

De brand van afgelopen nacht is de derde brand in ruim twee weken tijd. Bij dezelfde veehouder brak in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 oktober voor het eerst brand uit in een stal vol koeien. In de nacht van vrijdag op zaterdag 27 oktober brak voor de tweede keer brand uit. De politie stelt een onderzoek in en sluit brandstichting niet uit.