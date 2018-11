Regiezitting hoger beroep Mitch Henriquez

Op dinsdag 20 november 2018 start het gerechtshof Den Haag met het hoger beroep in de strafzaak Mitch Henriquez. In deze zaak staan 2 agenten terecht.

De rechtbank Den Haag heeft op 21 december 2017 de 2 agenten die verdacht werden van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling die de dood van Henriquez tot gevolg had. De agenten hebben hoger beroep ingesteld.

De regiezitting vindt plaats in het Justitieel Complex Schiphol. Tijdens de zitting worden diverse verzoeken van de procesdeelnemers besproken. Op woensdag 5 december 2018 deelt het hof de beslissingen op die verzoeken mee. De inhoudelijke behandeling staat gepland in de eerste 2 weken van april 2019. Het hof is voornemens om begin juni 2019 een uitspraak te doen.