Vernieuwde Anne Frank Huis door koning geopend

Geschiedenis WOII

In het vernieuwde museum wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging verteld in samenhang met de geschiedenis van de onderduikers in het huis.

Historisch besef

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Er zijn steeds minder ooggetuigen die de feiten en gebeurtenissen uit die tijd invoelbaar kunnen maken. De vernieuwing van het museum heeft tot doel bij te dragen aan het historisch besef en de emotionele beleving van met name de jongere generatie.

Anne Frank

Anne Frank is de hoofdpersoon in het museum en vertelster van het verhaal. Aan de hand van dagboekcitaten wordt in de betrokken ruimten de onderduikgeschiedenis verteld. Daarbij zijn in het museum onder andere een nieuwe entree en educatieve ruimten gebouwd. Meer dan 1,2 miljoen mensen bezoeken jaarlijks het Anne Frank Huis.

Jongerenteam Anne Frank Stichting

De koning opende het vernieuwde Anne Frank Huis samen met jongeren uit het jongerenteam van de Anne Frank Stichting. Zij zetten zich in tegen vooroordelen en discriminatie. Vervolgens kreeg de koning een rondleiding door het museum en sprak hij met medewerkers.