Overvaller lokt twee maaltijdbezorgers naar zelfde adres voor overval

Zondagavond is in Vlaardingen een maaltijdbezorger onder bedreiging van een mes overvallen tijdens een bezorgronde aan de Jacoba van Beierenstraat.

Gevlucht

De overvaller is er vervolgens lopend vandoor gegaan. De dader, een licht getinte man, 170-180cm lang, ongeveer 18 jaar droeg een donkere dikke jas met capuchon/bontkraag en is gevlucht richting de Dirk de Derdelaan.

Tweede bezorger

Terwijl de politie bezig is met de gegevens te noteren op de locatie komt er een andere bezorger aan. Hij moest ook een maaltijd bezorgen op het zelfde adres als zijn collega bezorger. De eerste had dus duidelijk de pech dat hij als eerste ter plaatse was om zijn etenswaren te bezorgen. Of er bij de overval iets is buitgemaakt is onbekend.