Elf migranten door politie uit vrachtwagens in Vlaardingen gehaald

Controle migranten

De controle werd gehouden op een ferryterrein in Vlaardingen. Vanaf dit terrein vertrekken vrachtwagens met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk. Migranten die ‘inklimmen’ in vrachtwagens hopen op deze manier –illegaal- de oversteek naar Engeland te kunnen maken. Medewerkers van de Zeehavenpolitie en basisteam Waterweg controleren dit terrein en andere haventerreinen vrijwel dagelijks. Na aantreffen, gaan migranten door naar de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De AVIM bekijkt of een migrant een terugkeerbesluit en aanvullend een inreisverbod kan krijgen.

Speurhonden

Voor de controle van dinsdag hadden de Zeehavenpolitie, het basisteam en de AVIM van de politie-eenheid Rotterdam de handen ineen geslagen. De drie disciplines hadden zich die ochtend om half vijf verzameld en controleerden iedere vrachtwagen die binnenkwam op het terrein.

Van onmisbare waarde was daarbij de inzet van de twee speurhonden en hun geleiders van de Zeehavenpolitie en een speurhond en zijn geleider van de Landelijke Eenheid van de politie. De honden hebben een speciale opleiding gehad en zijn getraind in het opsporen van menselijke geur. Op het moment dat ze iets ruiken, gaan ze zitten en aanhoudend blaffen.

Inreisverbod

Dat gebeurde dinsdag in een zeer kort tijdsbestek drie keer. Nadat de honden aansloegen, maakten politiemedewerkers de trailers van de vrachtwagens open. Tussen de lading van de vrachtwagens, vonden ze twee keer vier en een keer drie migranten met de Albanese nationaliteit. Ze werden aangehouden en hebben een terugkeerbesluit en aanvullend een inreisverbod gekregen. Zij mogen dus twee jaar lang de Europese Unie niet in reizen. Momenteel zitten ze in bewaring. De chauffeurs van de vrachtwagens zijn gehoord.

Vergrendelen

In totaal werden in drie uur tijd 184 binnenkomende vrachtwagens (met en zonder trailer) gecontroleerd. Politiemedewerkers deelden tijdens de controle folders uit, aan de chauffeurs, met daarin informatie over hoe te voorkomen dat migranten inklimmen in hun vrachtwagen. Als chauffeurs hun laadruimte na het laden en bij het achterlaten van de vrachtwagen vergrendelen met slot, zegel of ander sluitingsmechanisme maken ze het de migranten al lastiger.