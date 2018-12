Rode Kruis: seksueel geweld dreigt voor duizenden kinderen op de vlucht

Vergeleken met 2012 zijn er vijf keer zoveel kinderen alleen op de vlucht. Het Internationale Rode Kruis presenteert vandaag, in aanloop naar de bijeenkomst over het migratiepact in Marrakesh, een rapport over kinderen op de vlucht: Alone and Unsafe.

,,Het aantal kinderen dat alleen, zonder familie, op de vlucht slaat is schrikbarend gestegen. Helaas zijn kinderen een makkelijke prooi voor mensenhandelaren of anderen die kinderen kwaad willen doen”, zegt Francesco Rocca, hoofd van het Internationale Rode Kruis (IFRC). ,,Een kind alleen, zonder de liefde van familie, is enorm kwetsbaar. De wereld faalt in het beschermen van deze kwetsbare groep. We moeten meer doen om hen te helpen.”



In 2017 gingen 300.000 kinderen alleen op de vlucht, blijkt uit cijfers van de VN. Het Rode Kruis vermoedt dat dit aantal nog veel hoger ligt. Uit het rapport van het Rode Kruis blijkt dat kinderen die op de vlucht zijn gedurende hun hele reis worden blootgesteld aan seksueel geweld, verkrachting, seksuele exploitatie of mensenhandel. Ook blijkt dat kinderen regelmatig gedwongen worden tot seks om te kunnen overleven. Deze dreiging blijkt aanwezig op de gehele migratieroute; vanaf het land van herkomst tot het land waar zij naartoe vluchten.

Humanitaire hulppunten

Het Rode Kruis roept overheden en hulporganisaties op om speciale humanitaire hulppunten langs de migratieroutes te maken. Bij deze punten zouden kinderen en andere migranten hulp kunnen krijgen. Ook vraagt het Rode Kruis om meer training op het herkennen van kinderen die gevaar lopen, speciaal voor mensen die werken bij de migratieroutes. Als deze kinderen op tijd worden herkend, kunnen zij doorverwezen worden naar hulpinstanties.

Ook staat er in het rapport dat overheden families bijeen moeten houden bij het binnengaan van een land en het voorkomen van het gevangen zetten van kinderen naar aanleiding van hun immigratie status.

Marrakesh

,,Dit rapport laat zien hoe belangrijk de bespreking in Marrakesh is. Tijdens de bijeenkomst hebben overheden de kans om het leven veiliger te maken voor tienduizenden, misschien wel honderdduizenden, kwetsbare kinderen. Deze kans mogen overheden niet missen”, zegt Rocca. ,,Het Rode Kruis staat klaar om te helpen om na die afspraken bij te staan om te zorgen voor een veiligere, waardigere realiteit.”