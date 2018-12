Waarom zou je je huis nog willen isoleren?

Spouwmuurisolatie van uw woning

Door het isoleren van de spouwmuren van uw woning doet u een investering in het meer energiezuinig maken van uw huis. U investeert in een comfortabele en veilige leefomgeving voor uzelf en uw gezin. De meeste woningen die voor spouwmuurisolatie in aanmerking komen zijn gebouwd tussen 1920 en 1980. Prijzen zijn afhankelijk van onder meer de gemiddelde prijs per vierkante meter, het soort isolatiemateriaal dat gebruikt wordt en of u het isoleren al dan niet uitbesteed aan een deskundig bedrijf.

Hoe weet u of uw muren geschikt zijn voor spouwmuurisolatie?

De mogelijkheid van spouwmuurisolatie is niet voor iedere woning toepasbaar. Sommige gebouwen hebben geen spouwmuur. Een spouwmuur bestaat gewoonlijk uit twee muren waar een ruimte van 3 à 6 centimeter tussen zit. Deze tussenruimte is ‘de spouw’ en deze kan gevuld worden met isolatiemateriaal. Bezit of woont u in een woning in Nederland die voor 1920 werd gebouwd dan is er van een spouwmuur geen sprake en is het alleen mogelijk om voor een andere vorm van gevelisolatie te kiezen. Over het algemeen genomen zijn het de woningen die gebouwd werden van de jaren 1960 tot begin jaren 1990 die een spouwmuur hebben zonder isolatie.

Lees ook: dakisolatie.

Laat de spouwmuur van uw woning na-isoleren

Is uw woning gebouwd tussen ongeveer 1920 en 1975 dan is de bestaande spouwmuur waarschijnlijk nog niet geïsoleerd. Deze muren kunnen op vrij eenvoudige wijze worden na-geïsoleerd. Deze vorm van isolatie laat u uitvoeren door een deskundig isolatiebedrijf. Het isolatiemateriaal wordt vanaf de buitenzijde van de woning aangebracht. Professionele medewerkers maken gaatjes in de voegen en spuiten daar vervolgens de isolatie doorheen. Na afloop worden de gaatjes dichtgemaakt in dezelfde kleur van de voegen en ziet u niets meer van de ingreep.

De voordelen van spouwmuur isolatie zijn:

• Er komt geen sloopwerk, hinder of overlast aan te pas.

• De werkzaamheden en het isoleren worden op één en dezelfde dag uitgevoerd, wat zeker ook prijstechnisch gezien zeer interessant is.

• De terugverdientijd ligt tussen 2 à 5 jaar.

• Uw maandelijkse energiekosten gaan omlaag.

Subsidies en premies in Nederland voor spouwmuurisolatie

De meeste gemeentes hebben een eigen systeem van subsidie verstrekken. Duurzame energie en het energie zuinig verbouwen van bestaande woningen is ook in de provincie Nederland van groot belang. Naast subsidies bestaan er ook mogelijkheden om zogenaamde groene leningen af te sluiten, waarbij een lening in de vorm van een bouwkrediet aan u wordt verstrekt. Het minimum bedrag van zo’n lening bedraagt € 2.500, terwijl het maximum op € 25.000 ligt. De looptijd ligt tussen de 7 en 10 jaar en wordt gekenmerkt door een relatief laag rentepercentage. Als u wilt weten voor welke subsidie en lening mogelijkheden uw verbouwing in aanmerking komt neemt u contact op met de gemeente waar woont. Deze vertelt u graag meer over de mogelijkheden die er op dat moment beschikbaar zijn op het gebied van duurzaam wonen.

Dit artikel had met name de focus op spouwmuurisolatie. Maar wat zijn de prijzen van vloerisolatie? Ontdek de prijzen van vloerisolatie op vloerisolatiekosten.nl.