Motorrijder (67) komt om het leven bij eenzijdig ongeval

Bij een eenzijdig ongeval in het Brabantse Drongelen is zaterdagmiddag een motorrijder (67) uit die plaats om het leven gekomen.

De man verloor vermoedelijk door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde in een weiland. Hij werd nog tevergeefs gereanimeerd. Dit heeft Politie Breda bekendgemaakt. Het ongeval gebeurde op de Eindsestraat in Drongelen.

Na het ongeval landde een traumateam met een helikopter om hulp te verlenen. Ook was er een ambulance aanwezig.