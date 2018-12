EOD maakt zware knutselbommen Spijkenisser onschadelijk

Grondstoffen in schuur

'Zijn aanhouding kwam geen moment te vroeg. De verdachte had in zijn schuur grondstoffen voor het bereiden van vuurwerk opgeslagen én bewerkt. Zo had hij ‘bommen’ klaar gemaakt die alleen nog maar met de grondstoffen gevuld moesten worden. Was het spul ontploft, dan waren de gevolgen voor hem zelf, zijn huisgenoten, buren én wijkbewoners niet te overzien geweest', aldus de politie.

Concrete informatie

De politie kwam de man op het spoor, nadat over hem concrete informatie was binnengekomen. In de woning werden ook nog 30 hennepplanten aangetroffen en in beslaggenomen.

EOD: vier explosies

Direct nadat de vuurwerkgrondstoffen gevonden waren, werd de Explosieven Opruiming Dienst Defensie erbij gehaald, die de chemicaliën veilig stelde en elders in Spijkenisse tot ontploffing bracht. De hoeveelheid grondstoffen was zo groot dat het niet in één, maar in vier aparte explosies vernietigd moest worden.