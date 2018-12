Taakstraf voor brandweerman (31) voor dodelijke aanrijding Deventer

Vrijdag heeft de rechtbank in Zwolle een 31-jarige brandweerman veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met zijn brandweerauto tijdens een uitruk in Deventer. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

Zwaailicht en sirene

De brandweerauto reed met zwaailicht en sirene aan, door rood licht op een kruising bij de oprit naar de A1. Daar botste hij op een personenauto die de kruising opreed. De inzittende overleed aan haar verwondingen.

Te hard door rood

De rechtbank oordeelt dat de brandweerman door het rode licht mocht rijden, maar daar veel te hard reed. Hij ging 94 kilometer per uur, waar hij volgens de richtlijnen maar met een snelheid van 20 kilometer per uur door het rode licht had mogen rijden. Dit is aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag.

Niet vertrouwen op automatisch groen

Het maakt voor deze zaak niet uit dat het KAR-systeem bij de stoplichten niet werkte. Dit systeem zorgt er voor dat de stoplichten op groen springen als de brandweer komt. De brandweerman mocht er niet blindelings op vertrouwen dat het licht automatisch groen zou worden.

Verder blijkt uit onderzoek van de telefoon van het slachtoffer dat er alleen berichten zijn verzonden voordat zij de kruising opreed en dat dit dus geen invloed had op het veroorzaken van het ongeluk.

Rekening houden met brandweerman

De rechtbank houdt er rekening mee dat dit ongeluk gebeurde terwijl de brandweerman met spoed op weg was naar een melding met de hoogste prioriteit, waar mogelijk voor anderen een levensbedreigende situatie was. In het belang van de veiligheid van die anderen nam hij hierbij ook voor zichzelf risico’s. De man liet tijdens de zitting zien dat hij de ernst van het door hem aangedane leed inziet. De gevolgen voor de nabestaanden van het slachtoffer zijn groot, zoals ook bleek uit slachtofferverklaring.

Waarschuwing

Hoewel de verdediging betoogde dat het bij spoed de praktijk is om kruisingen zo over te steken is dat geen reden om het onbestraft te laten. Integendeel. De rechtbank is van oordeel dat deze uitspraak ook een les is voor de toekomst, een waarschuwing voor anderen.