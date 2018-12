Ruzie mogelijk oorzaak dubbel dodelijk ongeval A10

Aanhouding automobilist

Zondagmiddag rond16.45 uur vond op de Rijksweg A10 / Coenplein een dodelijk ongeluk plaats. Daarbij kwamen een 44-jarige man uit Wormerveer en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam, beiden opzittenden van een motor, om het leven. Mogelijk is ook een auto bij het ongeval betrokken geweest. De bestuurder van de auto, een 52-jarige man uit Krommenie, is aangehouden.

Verkeerstwist

'De recherche is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Op basis van de eerste onderzoeksbevindingen, gebaseerd op eerste verklaringen van getuigen, wordt rekening gehouden met het scenario dat voorafgaande aan de aanrijding mogelijk een verkeerstwist heeft plaatsgevonden tussen de opzittenden van de motor en de automobilist', aldus de politie.

Getuigenoproep

Om feiten en omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk te kunnen reconstrueren, is het voor de recherche van groot belang om te spreken met meer getuigen die mogelijk iets hebben meegekregen van de momenten voor het ongeluk. Specifiek verkeersdeelnemers die tussen 16.25 uur en 16.45 uur op de A8 vanaf Krommenie in de richting van de A10 / Coenplein reden, tot de plek van het ongeval nabij hectometer paal 32.6 op de verbindingsweg tussen de A8 en A10 Noord.

Dashcambeelden

Heeft u iets gezien of bent u in het bezit van dashcambeelden neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.