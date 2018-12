Jongeman (19) krijgt 3 jaar cel voor brandstichtingen bij vluchtelingenopvang

Maandag heeft de rechtbank in Arnhem een 19-jarige man uit Lent veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De rechtbank vindt de man schuldig aan drie brandstichtingen aan wooncomplexen van statushouders in Lent.

Brandstichtingen

De man kocht de dag voorafgaande aan de brand wasbenzine bij de Jan Linders in Lent. Daarmee stak hij ’s-nachts de trappenhuizen van de wooncomplexen in brand. Een van de drie branden was aangestoken vlakbij een meterkast. In de wooncomplexen woonden mensen die lagen te slapen ten tijde van de brand. Onder de bewoners is veel onrust ontstaan.

'Bedreigd'

De man heeft bij de politie bekend de drie branden te hebben gesticht. Later heeft hij eerst 1, toen 2 en daarna alle 3 de branden ontkend. De man verklaarde dat hij werd bedreigd door een jongen uit Rotterdam die volgens hem de branden heeft gesticht. De man had nog enkele andere redenen voor het afleggen van een (valse) bekentenis. De rechtbank gelooft de man niet.

Geen voorwaardelijke straf

De rechtbank legt aan de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 3 jaar. Zij zag geen reden in de adviezen over verdachte om een voorwaardelijke straf op te leggen met onder andere als bijzondere voorwaarde het ondergaan van een behandeling. Uit de adviezen kon de rechtbank namelijk niet (voldoende) vaststellen dat er bij verdachte sprake is van (psychische) problematiek waarvoor hij behandeling nodig heeft.