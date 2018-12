Dode bij steekpartij in Vlissingen

Bij een steekpartij aan in de Kasteelstraat in Vlissingen is woensdagmorgen een man om het leven gekomen.

Na een melding vonden agenten rond 2.30 uur de zwaargewonde man op straat. Ook de ambulancedienst kwam met spoed ter plaatse. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed niet veel later. Het gaat om een 28-jarige man uit Vlissingen.

Aanhoudingen

Uit het politieonderzoek bleek dat er zojuist een man was gevlucht. Agenten zetten de omgeving af en zochten naar hem. Hierbij werd ook een politiehond ingezet. Rond 2.40 uur werd in de Van Hoorn van Burghstraat een 17-jarige jongen uit Vlissingen aangehouden. Het politieonderzoek leidde verder naar een woning in de Kasteelstraat. Hierbij werd een 22-jarige vrouw aangehouden. Het tweetal is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de steekpartij.

Politieonderzoek

De politie heeft in de Kasteelstraat onderzoek gedaan, hierbij werd de straat gedeeltelijk afgezet. Zo zijn er getuigen verhoord en is op straat en in de woning naar sporen gezocht.