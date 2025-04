Hoe Jongeren de Modewereld Opnieuw Uitvinden

Er is iets gaande in de kledingkasten van jonge mensen. Waar het eerst vooral draaide om zo veel mogelijk voor zo weinig mogelijk, zien we nu steeds meer jongeren die vragen stellen. Niet zozeer over welke kleur spijkerbroek hot is dit seizoen, maar over waar die broek vandaan komt. Wie hem gemaakt heeft. En hoe. De generatie die ooit nog gretig meedeed aan de race naar de laagste prijs en de snelste levering, lijkt zichzelf opnieuw uit te vinden. Duurzaam is ineens niet meer suf of stoffig. Het is een statement geworden – eentje waar stijl en geweten hand in hand gaan.

Dat is geen loze observatie. Volgens onderzoek van CNV Internationaal zegt maar liefst 63% van de jongeren dat ze bereid zijn om meer te betalen voor kleding die eerlijk is geproduceerd. Ze willen dus wél. Maar als je dan kijkt naar hoeveel jongeren echt duurzame kleding kopen, blijft dat hangen rond de 21%. Tja, daar wringt iets. Misschien ligt het aan het aanbod, misschien aan de prijskaartjes of misschien weten jongeren simpelweg nog niet goed wat duurzame kleding nou écht betekent. Wat het ook is: de intentie is er. En die is krachtig.

Inspelen op de groene mentaliteit

Merken en ontwerpers hebben dat ook in de gaten. De roep om verandering klinkt steeds luider, en gelukkig wordt daar ook op gereageerd. Neem bijvoorbeeld MUD Jeans – dat Nederlandse bedrijf laat je je jeans leasen in plaats van kopen. Geen grap. Draag ze, verslijt ze, en lever ze daarna weer in zodat ze gerecycled kunnen worden tot een nieuw paar. Zo simpel en toch zo slim. Of kijk naar Ganni, een Deens merk dat oude voorraad een tweede leven geeft in de vorm van nieuwe, hippe items. En in België opent A.S. Adventure zelfs een heus ‘Care & Repair Center’, waar je jouw versleten kleding kunt laten opknappen in plaats van ze weg te gooien.

Schoenen met een geweten

En ja, ook op het gebied van schoenen worden flinke stappen gezet. Want laten we eerlijk zijn: een mooi paar sneakers zegt veel over wie je bent. En als je dan ook nog kunt zeggen dat ze duurzaam geproduceerd zijn of gemaakt van plantaardige materialen – dan is dat toch pure bonuspunten. Zo zijn er tegenwoordig sneakers gemaakt van Piñatex – een leerachtig materiaal gemaakt van ananasvezels. Mercer Amsterdam, een Nederlands merk, liep daarin voorop. Geen dieren, geen plastic, wél stijl. Je voeten blij, de planeet blij.

Kringloop is het nieuwe cool

Tweedehands is ook allang niet meer iets waarvoor je je hoeft te schamen. Sterker nog: het is hartstikke hip. Platforms als Vinted en The Next Closet maken het niet alleen makkelijk, maar ook leuk om kleding een tweede leven te geven. Je koopt iets unieks, je betaalt vaak minder én je draagt bij aan minder verspilling. Win-win-win. En dan is er nog LENA Library in Amsterdam – een soort kledingbieb waar je je outfits kunt lenen. Ja, echt. Geen volle kledingkasten meer met items die je één keer draagt en dan nooit meer. Gewoon ruilen, mixen en matchen, net zoals je vroeger boeken leende bij de bieb.

Transparantie

Toch is er ook nog werk aan de winkel. Veel jongeren willen dus wel duurzaam kopen, maar weten simpelweg niet goed waar ze moeten beginnen. Of wie ze kunnen vertrouwen. Want laten we eerlijk zijn: het woord ‘duurzaam’ wordt te pas en te onpas op labels geplakt. Is dat shirt van biologisch katoen ook eerlijk gemaakt? En hoe duurzaam is een schoen echt als hij helemaal uit Azië wordt ingevlogen? Transparantie is dus key. Jongeren willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Wat zit erin? Wie maakte het? En wat gebeurt er als ik het afdraag?

Gelukkig zijn er ook initiatieven die daarop inspelen. De Dutch Sustainable Fashion Week bijvoorbeeld, is een platform waar duurzame mode in de spotlight staat. Niet alleen om mooie merken te showen, maar ook om gesprekken aan te wakkeren. Over hoe het beter kan, slimmer, eerlijker. Dat soort evenementen zijn goud waard. Want als mensen begrijpen waarom iets belangrijk is, zijn ze ook sneller bereid om hun gedrag aan te passen.

We hebben meer nodig dan goede intenties

Dus ja, de mode-industrie is volop in beweging. Dankzij jongeren die steeds bewuster kiezen. Niet perfect, nog lang niet. Maar wel in de goede richting. Duurzame mode is geen hype meer, maar een logische volgende stap. En zolang we blijven vragen, blijven twijfelen en blijven zoeken naar betere alternatieven, blijft die groene revolutie groeien. Lang leve de generatie die snapt dat stijl en verantwoordelijkheid best samen kunnen.