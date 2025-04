Duurzame fashion: dit schoenenmerk lanceert revolutionaire plantaardige sneaker van ananasleer

Dat duurzaamheid een onderwerp is dat alsmaar belangrijker is in onze huidige samenleving is niets nieuws. Zo zien we dat verschillende modemerken van eigen bodem steeds vaker op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingen in duurzame mode om zo een steentje bij te dragen aan een groenere wereld én om de toenemende vraag naar duurzame producten te bedienen.

Het Nederlandse sneakermerk Mercer Amsterdam heeft bijvoorbeeld een baanbrekende stap gezet in de wereld van duurzame fashion. Het merk staat al langer bekend om de milieubewuste benadering van het ontwerp van schoenen maar staat momenteel in the picture voor het uitbrengen van de eerste volledig plantaardige sneaker gemaakt van ananasleer, ook wel Pinatex genoemd.

Een van eerste Nederlandse labels met volledig vegan sneaker

Het high-end sneakerlabel, opgericht door ontwerper Pim Dresen, is gevestigd in Amsterdam en werkt vanuit daar aan duurzame en trendy sneakers, waaronder deze vegan en duurzame sneaker. Hoewel duurzaamheid jarenlang geassocieerd werd met eenvoud, bewijst Mercer Amsterdam het tegendeel met de trendy sneaker. De schoen is gemaakt van ananasleer dat gemaakt is uit de vezels van ananasbladeren. Die bladeren zijn weer een restproduct uit de voedselindustrie dat anders toch niet gebruikt zou worden. Dit leer is volledig biologisch afbreekbaar en ook nog eens sterk genoeg om een schoen mee te vervaardigen.

Het merk uit Amsterdam is constant op zoek naar materialen én processen die beter zijn voor de wereld, mensen en dieren. Hierbij wil Dresen niet inleveren op design en kwaliteit, wat te zien is aan hoe hoogwaardig de sneaker van ananasleer is. Over het design gesproken: dit blijft volledig trouw aan de herkenbare stijl van Mercer: strakke, tijdloze schoenen met een modern sausje. De kleuren, pasvorm en afwerking passen perfect bij de huidige schoenentrends en sluiten aan op de duurzame modetrend van nu en de toekomst. Duurzaamheid is immers een onderwerp dat alleen maar belangrijker zal worden in onze samenleving.

Groeiende doelgroep vindt duurzaamheid belangrijk

Met de volledig plantaardige sneaker richt Mercer Amsterdam zich grotendeels op de doelgroep die zich alsmaar vaker afvraagt waar hun kleding en schoenen vandaan komen: jongeren. Uit divers onderzoek blijkt namelijk dat jongeren zich steeds meer bewust zijn van hun consumptiegedrag en met name de impact op het milieu. Een groot deel van de jongeren onder de 30 jaar zou bijvoorbeeld extra geld willen betalen wanneer ze weten dat een product duurzaam is. Dit geeft aan hoe sterk het bewustzijn rondom duurzame fashion is gegroeid in een redelijk korte tijd. Het is dus helemaal niet vreemd dat dit schoenenmerk hierop inspeelt.

Mercer Amsterdam is namelijk heel open over hun productontwikkeling. Zo lees je op de website van het merk meer over het productieproces, de herkomst van de materialen waar ze gebruik van maken en hoe het merk compenseert voor de CO2-uitstoot van transport en productie. Door hier open over te zijn, weet het merk een breed publiek te trekken: zowel jongeren die alsmaar milieubewuster willen leven als volwassen die wat meer geld hebben te besteden en die interesse hebben in duurzaamheid. Ook hierbij geldt dat naar verwachting duurzame fashion zich alleen maar verder gaat ontwikkelen en dat Mercer Amsterdam met de schoen van ananasleer al een goede eerste stap heeft gezet.

Begin van een bredere revolutie in de sneakerindustrie

Andere modemerken zien immers ook wat dit schoenenmerk teweeg heeft kunnen brengen. Hierdoor dringt de vraag zich op: is dit de start van een bredere revolutie in de sneakerindustrie? Een kanttekening hierbij is dat de plantaardige sneaker van Mercer Amsterdam in ieder geval meteen goed werd ontvangen. Sterker nog: binnen enkele dagen was een groot deel van de gemaakte voorraad al uitverkocht. Op basis hiervan heeft het merk aangekondigd ook bezig te zijn met andere materialen, waaronder cactusleer en zelfs appelleer in combinatie met biologisch afbreekbare zolen. Inmiddels kun je van het merk al te gekke damessneakers kopen die gemaakt zijn van cactusleer; je herkent ze aan een klein cactusje achterop de hiel van de schoen.

Mercer Amsterdam is met het gebruik van dit soort plantaardig leer nog redelijk uniek en zeker een goed voorbeeld voor andere schoenenmerken. Zo maakt een relatief klein merk uit Amsterdam ontzettend veel impact. Wie namelijk op zoek is naar duurzame schoenen van andere merken ziet al gauw dat er aardig wat keuze is op het gebied van duurzame materialen. Denk aan schoenen die deels gemaakt zijn van kurk of aan schoeisel waarbij gebruik is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Kortom: de sneaker van de toekomst is allang niet alleen meer mooi of comfortabel, maar is tegelijkertijd gemaakt met recept voor mens, dier en milieu. Hiermee zet Mercer Amsterdam een mooi voorbeeld voor andere merken in ons land.