Pandemie inspireert tot duurzamer leven

Ruim een derde van de werkende Nederlanders heeft de indruk dat zij het afgelopen jaar duurzamer is gaan leven. Een jaar waarin de pandemie zowel het leven privé als op het werk in belangrijke mate stuurde. Zo koos bijna 40% mensen ervoor om minder vlees te eten en pakte 45% minder de auto voor korte ritjes. Het recente Onderzoek Duurzame Keuzes van online pensioenuitvoerder BeFrank levert tal van bemoedigende en in het oog springende resultaten op.

Dat de coronacrisis de levens van de meeste Nederlanders op zijn kop zette is duidelijk. Afgezien van de eindeloze stroom minder leuk nieuws zijn er gelukkig ook positieve effecten te melden. Eén daarvan is de extra aandacht voor een duurzamere levensstijl. Het onderzoek dat BeFrank uitvoerde onder ruim 1100 werkenden laat zien dat velen van hen hun levenswijze hebben aangepast. Zo doet ruim 40% vaker de boodschappen lopend of met de fiets. De extra aandacht voor lokale producten is bijna explosief te noemen: de helft van de respondenten geeft aan vaker of veel vaker te kiezen voor bijvoorbeeld groenten en fruit die dichterbij geproduceerd worden. Isabelle van Ast, Brand Manager bij BeFrank: “Goed om te zien is ook dat bijna 80% van hen zich voorneemt om óók in de toekomst een duurzamere manier van leven te leiden.”

Populaire activiteiten duurzame levensstijl

Lokale producten kopen 50%

Minder voedsel weggooien 44%

Afval scheiden 41%

Lopend of met de fiets boodschappen doen 41%

Minder vlees eten 39%

Vaker seizoensgroenten kopen 38%

Wasdroger inruilen voor het wasrek 32%

Recyclebare verpakking kopen 29%

Beleggen in duurzame bedrijven of fondsen 29%

Aanschaf energiezuinige apparaten 16%

Duurzame investeringen

Naast een duurzamere levensstijl van de ondervraagden is de meerderheid (80%) van mening dat bedrijven en pensioenfondsen moeten investeren in duurzame initiatieven. Sebastiaan van den Dries, directeur van BeFrank, over deze uitkomst: “Dit zie ik als een extra impuls om nog meer in te zetten op duurzaamheid. Zo besteden we veel aandacht aan duurzaam beleggen en zijn wij de eerste pensioenuitvoerder waar gekozen kan worden voor een CO2-neutrale pensioenregeling. Een pensioen bouw je op voor de toekomst. Gelukkig vinden steeds meer werkenden het belangrijk dat de toekomst duurzaam is.”

Schuldgevoel

Ondanks het feit dat veel werkenden hebben gekozen voor een meer milieubewuste levensstijl, kan er bij hen ook nog sprake zijn van schuldgevoel over hun gedrag. Ruim de helft (55%) van de ondervraagden zou graag nóg duurzamer bezig willen zijn. Dit is óók een extra indicatie dat aandacht voor het milieu hoog op de agenda staat.

Waar voelt u zich schuldig over als het gaat om een duurzame levensstijl?

Voedsel weggooien 33%

Lang douchen 28%

De auto pakken voor korte ritjes 26%

Plastic flesjes kopen zonder statiegeld 21%

Vlees eten 18%

Meer spaargeld

In de media verschenen al eerder berichten dat er meer gespaard wordt. Dit onderzoek benadrukt dat nog eens: 60% van de ondervraagden heeft minder uitgegeven en dus meer overgehouden. Volgens Van den Dries zou deze omstandigheid een stimulans kunnen zijn om extra premie in te leggen voor je pensioen. “Door de lage rente kan beleggen met een lange horizon mogelijk meer rendement opleveren. Daarnaast kan het ook fiscaal interessant zijn. Het is altijd goed om daar eens met een adviseur naar te kijken.”