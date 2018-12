Politie Amsterdam : van wie is 1 van deze 58 fietsen?

De politie van Amsterdam trof vorige week in een box 60 fietsen aan, waarvan het vermoeden bestaat dat deze van diefstal afkomstig zijn. Twee fietsen konden aan de hand van een aangifte terug naar de eigenaar. De overige 58 staan nog in afwachting van een aangifte.

Framenummer

'Zit uw fiets erbij? Doe dan alsnog aangifte via politie.nl. Het is van belang dat het framenummer in de aangifte is terug te vinden en eventueel het nummer op de foto van de aangetroffen fiets', zo laat de politie vrijdag weten.

Link naar foto's met de 58 fietsen