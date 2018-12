Schoten gelost op kruising in Schinnen

De politie kreeg rond 06.15 uur de melding van dit schietincident. Twee personen liepen over de kruising toen er in hun richting werd geschoten door een of meerdere personen op een motorfiets of bromfiets. De politie is aanwezig op de plek waar het is gebeurd en heeft een onderzoek opgestart. Er is nog niemand aangehouden.