Veel schade na brand tegen gevel tuinhuis

Ondanks de inzet van de brandweer kon niet voorkomen worden dat het huisje flinke schade opliep. Om er zeker van te zijn of de brand niet naar binnen was geslagen heeft de brandweer een deur en een ruit moeten slopen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Mogelijk is de brand aangestoken.