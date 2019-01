Getuigen gezocht van overval woning Boxtel

Bewoner overmeesterd

De 37 jarige bewoner werd in zijn woning overmeesterd door een onbekende man, die in gezelschap was van een vrouw. Het slachtoffer werd opgesloten in de badkamer, waarna de twee er vandoor gingen met een onbekend geldbedrag.

Op dit moment is er nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurd en zit de recherche nog met veel vragen. De politie komt graag in contact met getuigen.