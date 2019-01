Blijven opletten met een openhaard en vuurkorf

Bij koud weer maken we het in huis gezellig. Buiten kun je gebruikmaken van een vuurkorf.

Aanbevolen houtsoorten

Een ouderwets haardvuur brandt sfeervol als je goedkoop openhaardhout hebt weten te bemachtigen. Hout branden in een houtkachel, open haard of vuurkorf, blijft echter risicovol. Een vuurkorf zet je buiten op een stabiele plaats van stenen, en niet in de buurt van brandbare spullen. Stook een korf niet bij wind en gebruik alleen aanbevolen houtsoorten.

Voorkom brand met schoorsteenvegen

Schoorsteenbrand kun je alleen voorkomen door op de goede manier met je open haard of met een houtkachel om te gaan. Laat ten eerste de schoorsteen jaarlijks vegen door een erkende schoorsteenveger. Vraag om een bewijs dat je schoorsteen geveegd is, want mocht er toch een schoorsteenbrand ontstaan, dan heb je dat bewijs nodig voor je verzekering. Voorkom dat vogels nesten bouwen op een schoorsteen. Een schoorsteenkap is een noodzakelijke aankoop. Laat de kap plaatsen door een schoorsteenveger. Je kunt duur of goedkoop openhaardhout branden in je open haard of houtkachel, als het hout maar droog is en geschikt om te branden.

Welk hout veroorzaakt schoorsteenbrand?

Geverfd hout, geïmpregneerd hout, nat hout, verlijmde houtplaten, vloerplaten, oude vloerdelen... het gaat vaak om bewerkte houtsoorten, waardoor er veel meer kans bestaat op brand. Hout dat niet goed verbrandt of chemische rommel bevat, zet (teveel) roet en creosoot af in de schoorsteen. Deze laag is onzichtbaar omdat het binnenin de schoorsteen zit. Bij grote hitte vat die smurrie vlam en zo ontstaat een schoorsteenbrand. De kans verkleinen op een dergelijke brand begint bij een schoon geveegd rookkanaal en bij gebruik van geschikt brandhout. Ook de wijze van stoken speelt een rol.

Hout stoken met de Zwitserse methode

Bij de Zwitserse methode stook je niet zoals je zou verwachten eerst kleine houtjes en dan grotere, maar juist andersom. Hoe werkt dat? Je zet de luchttoevoer van je haard of houtkachel open. Je plaatst een paar forse houtblokken in de lengterichting in de haard. In de breedte stapel je een paar flinke houtblokken. De volgende laag hout wordt opgebouwd van smallere houtblokken, bijvoorbeeld 3 cm dikte, dan weer in de lengte richting. Daar bovenop worden in de breedte ook blokken van 3 cm gelegd. De volgende laag wordt van nog smallere houtdelen opgebouwd, ongeveer 2 cm dik. Steeds werk je dus overdwars, per laag, en de houtblokken worden dunner naarmate de toren hoger wordt. Bovenop leg je aanmaakblokjes en wat makkelijk te ontbranden kleine houtjes. Als je de blokjes aansteekt, zal het vuur veiliger en schoner opbranden.